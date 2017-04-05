Ana Sayfa » Tarifler » Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi
Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi

Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi

Tarifler, Tatlı Tarifleri Bir yorum bırak

4 Kişilik  Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi

Malzemeler:

1 litre süt
7-8 adet kakule tohumu
7-8 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
2 poşet siyah çay
Taze zencefil (ceviz büyüklüğünde)
4 çorba kaşığı pirinç unu
5 çorba kaşığı bal

Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi

 Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi Hazırlanışı:

Sütü, kakule tohumlarını, karanfilleri, tarçın çubuğunu, kabaca doğranmış taze zencefil ve siyah çayı sos tenceresine alın. Kaynattıktan sonra ocaktan alın ve oda ısısında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabına aktarın, en az 6-10 saat kadar bekletin.
Muhallebinizi pişireceğiniz zaman buzdolabında beklettiğiniz sütü süzüp tencereye aktarın. Pirinç ununu ve balı ekleyin. Kısık ateşte, kıvam alana dek karıştırın. Ocaktan alıp servis kaselerine paylaştırın. Soğuyunca servis yapın.

Etiketler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.