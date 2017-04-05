4 Kişilik Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi

Malzemeler:

1 litre süt

7-8 adet kakule tohumu

7-8 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

2 poşet siyah çay

Taze zencefil (ceviz büyüklüğünde)

4 çorba kaşığı pirinç unu

5 çorba kaşığı bal

Chai Tea Latte Aromalı Muhallebi Hazırlanışı:

Sütü, kakule tohumlarını, karanfilleri, tarçın çubuğunu, kabaca doğranmış taze zencefil ve siyah çayı sos tenceresine alın. Kaynattıktan sonra ocaktan alın ve oda ısısında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabına aktarın, en az 6-10 saat kadar bekletin.

Muhallebinizi pişireceğiniz zaman buzdolabında beklettiğiniz sütü süzüp tencereye aktarın. Pirinç ununu ve balı ekleyin. Kısık ateşte, kıvam alana dek karıştırın. Ocaktan alıp servis kaselerine paylaştırın. Soğuyunca servis yapın.