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Fındıklı Un Kurabiyesi

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Çay saatine ne hazırlasak?

Çayın veya kahvenin yanında pastane lezzetleri tadında çeşitler hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz…

Fındıklı Un Kurabiyesi

(1 Tepsi İçin)

Fındıklı Un Kurabiyesi Malzemeler:

125 gram tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
2 çorba kaşığı buğday nişastası
2,5 su bardağı un
1 kahve fincanı ince çekilmiş fındık içi
Üzeri İçin:
Yarım su bardağı pudra şekeri

Fındıklı Un Kurabiyesi  Hazırlanışı:

Tereyağını, sıvı yağı ve pudra şekerini krem haline gelene dek çırpın. Elenmiş un ile nişastayı ekleyin. İyice yoğurun. En son fındık içini ekleyin, biraz daha yoğurun. Hamurdan küçük toplar elde edin, yağlı kağıt üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında, 15 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkarın, henüz sıcakken bolca pudra şekeri serpin.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Yapım: İnci BAK

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Çay saatine ne hazırlasak? Çayın veya kahvenin yanında pastane lezzetleri tadında çeşitler hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz… …

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