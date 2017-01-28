Hayali bol bir yeni yıl

Kış gelince aklımıza gelen en güzel şeylerden biridir kestane. Ancak ocakta veya fırında yaptığınız kestaneyi yemeyen mini gurmeniz var ise buyurun size çorbası ve şekersiz muffini. Çünkü kestane mini gurmenizin artan enerji ihtiyacını karşılamak için harika bir karbonhidrat kaynağı olmasının yanında potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum gibi mineraller ile B1, B2 ve C vitaminlerini içerir. Yepyeni bir yılın hepimize barış, sağlık, birlik ve beraberlik getirmesi dileği ile.

Şekersiz Kestane Unlu Muffin

3 adet yumurtayı mikserle güzelce çırptım. Küçük bir tencerede 1 çay bardağı süt ile 1 çay bardağı balı çok kısık ateşte, asla kaynatmadan karıştırarak erittim. Ilınınca içine çırpılmış yumurtaları ekledim ama tekrar çırptım. 3 su bardağı kestane unu, 1 paket kabartma tozu, 2 çorba kaşığı kakao ve 1 çay bardağı rondo fındık ekleyip sptatula ile iyice karıştırdım. Kek harcımı küçük muffin kaplarına paylaştırdım. 180 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirdim.