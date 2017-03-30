Etli Güveç

4 Kişilik Etli Güveç

Etli Güveç İçin Malzemeler:

500 gram dana eti

1 adet büyük boy patlıcan

1 adet kabak

3 adet sivri biber

1 adet dolmalık renkli biber

300 gram taze fasulye

2 adet patates

3 adet soğan

5-6 adet kurutulmuş domates

2 adet orta boy domates

Tuz, karabiber

Etli Güveç Sosu İçin:

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı sıvı yağ

Ayrıca:

5-6 yaprak taze fesleğen

3 diş sarımsak

Etli Güveç Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup iri küpler halinde doğrayın ve sıvı yağda ön kızartmasını yapın. Daha sonra süzüp 3 adet zar şeklinde doğranmış soğan ve tuzla birlikte harmanlayın. Küp doğranmış biberleri, irice doğranmış kurutulmuş domatesleri, parmak şeklinde doğranmış taze fasulyeleri, küp doğranmış patatesi, iri doğranmış kabağı, zar şeklinde doğranmış domatesleri, tuzu, baharatı ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayın.

Sosu için; Salçaları, sıcak suyu, tuzu ve sıvı yağı iyice çırpın.

Yağlanmış güveç kabına etin üçte birini yayın. İç malzemenin yarısını etlerin üzerine ekleyin. Kalan eti de sebzeli karışımın üzerine ilave edin. En son kalan sebzeleri ekleyip iyice yayın. En son diş diş sarımsakları yerleştirin. Sosunu dökün. Önce yüksek ateşte 5 dakika kaynaması için bekleyin. Daha sonra üzerini kapatıp ateşi iyice kısın. 50-55 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.