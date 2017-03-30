Kurutulmuş Domatesli Sulu Köfte

4 Kişilik Kurutulmuş Domatesli Sulu Köfte

Kurutulmuş Domatesli Sulu Köfte İçin Malzemeler:

500 gram orta yağlı kıyma

2 adet soğan

Tuz, kimyon, kırmızı toz biber

2 dal kıyılmış maydanoz

2 dal kıyılmış nane

2 dal kıyılmış dereotu

1 adet havuç

1 adet küçük boy patates

1 yemek kaşığı biber salçası

7-8 adet kurutulmuş domates

1 kahve fincanı sıvı yağ

2 dal taze kekik

Kurutulmuş Domatesli Sulu Köfte Hazırlanışı:

Köfte için; Kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş 1 adet soğanı, tuzu, baharatı, kıyılmış yeşillikleri ekleyin. İyice yoğurun. Köfte hamurundan yarım parmak şeklinde küçük küçük silindir hamurlar elde edin. Hamurları 2-3 yemek kaşığı sıvıyağla birlikte hafifçe kızartın. Ocaktan alın.

Kalan soğanı zar şeklinde doğrayın ve sıvı yağda yumuşayana kadar kavurun. Zar şeklinde doğranmış patatesleri ve havucu da ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun. 3 yemek kaşığı sıcak suda inceltilmiş biber salçasını, irice doğranmış kurutulmuş domatesleri ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Yüksek ateşte yemeği 10 dakika kaynatın. Kaynayınca köfte hamurlarını içine atın. Yarım çay kaşığı kadar tuzu, taze kekiği ekleyin. Ateşi biraz kısıp patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alın, sıcak sıcak servis yapın.