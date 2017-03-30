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Mantarlı Güveç

Mantarlı Güveç

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Mantarlı Güveç

4 Kişilik Mantarlı Güveç

Mantarlı Güveç İçin Malzemeler:

400 gram tavuk eti
2 adet patates
1 çay bardağı bezelye içi
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet kapya biber
3 diş sarımsak
400 gram mantar
200 gram brokoli
Sosu İçin:
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı sıcak su
Tuz
1 tatlı kaşığı tane karabiber
Ayrıca:
1 tatlı kaşığı tereyağı

 Mantarlı Güveç

Mantarlı Güveç Hazırlanışı:

İri doğranmış patatesi, zar şeklinde doğranmış havuçları, soğanı, biberleri ve bezelyeyi harmanlayın. Tavuk etlerini ayrı bir kapta ceviz büyüklüğünde doğrayıp karıştırın. İyice ısıtılmış güveç kabına 1 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın ve tavuk etlerini kavurun. Üzerine karıştırdığınız sebzeli karışımı dökün.

Sosu için; Tüm malzemeyi iyice çırpın ve sebzeli karışımın üzerine dökün. En son diş diş sarımsakları serpin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin, daha sonra ateşi kısın. Kapağını kapatıp 30 dakika pişirin. Kapağını açıp mantarları, küçük küçük doğradığınız brokolileri ve tereyağını ekleyin. Kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin.

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