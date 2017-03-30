Mantarlı Güveç

4 Kişilik Mantarlı Güveç

Mantarlı Güveç İçin Malzemeler:

400 gram tavuk eti

2 adet patates

1 çay bardağı bezelye içi

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kapya biber

3 diş sarımsak

400 gram mantar

200 gram brokoli

Sosu İçin:

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Tuz

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Ayrıca:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Mantarlı Güveç Hazırlanışı:

İri doğranmış patatesi, zar şeklinde doğranmış havuçları, soğanı, biberleri ve bezelyeyi harmanlayın. Tavuk etlerini ayrı bir kapta ceviz büyüklüğünde doğrayıp karıştırın. İyice ısıtılmış güveç kabına 1 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın ve tavuk etlerini kavurun. Üzerine karıştırdığınız sebzeli karışımı dökün.

Sosu için; Tüm malzemeyi iyice çırpın ve sebzeli karışımın üzerine dökün. En son diş diş sarımsakları serpin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin, daha sonra ateşi kısın. Kapağını kapatıp 30 dakika pişirin. Kapağını açıp mantarları, küçük küçük doğradığınız brokolileri ve tereyağını ekleyin. Kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin.