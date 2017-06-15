Çook rahatlığıyla lezzetli bir Ramazan

Ramazan sofraları deyince akla en sevdiğimiz çeşit çeşit yemekler, tatlılar, mevsime uygun salatalar, börekler geliyor. Mutfakta pek fazla vaktiniz yok ama Cook gibi kurtarıcılarınız varsa yemek yapmaktan hiç korkmayın!

Domatesli ve Sebzeli Pirinç Pilavı

(4 Kişilik)

Malzemeler:

2 su bardağı baldo pirinci

3 adet büyük boy domates (300-400gr)

2 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

1 adet küçük boy kabak

2 dal kuşkonmaz (isteğe bağlı)

5-6 adet taze fasulye

1 çay bardağı taze bezelye içi

1 adet Cook Fırın Torbası

Hazırlanışı:

Pirinci birer tatlı kaşığı tuz ve limon suyu ilave edilmiş kaynar suya atın, suyu oda ısısında soğuyuncaya kadar bekletin.

Domatesleri rendeleyin. 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve kimyonla birlikte sos tenceresine aktarın. Yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Ocaktan alın. Sosa küp şeklinde doğranmış sebzeleri ilave edin. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra tüm malzeme ile harmanlayın. Cook Fırın Torbası’na aktarın. Cook Fırın Torbası’nın ağzını sıkıca kapatın. Fırın tepsisine yerleştirin. Pilav pişerken hava alması için, bir kürdan yardımıyla Cook Fırın Torbası’nın üzerinde birkaç delik açın. 190 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından aldığınız pilavı Cook Fırın Torbası’ndan çıkarın. Pilava zar şeklinde doğranmış tereyağ parçalarını serpin. Karıştırıp, 5 dakika demlendirdikten sonra servis edin.