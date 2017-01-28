Çay saatine ne hazırlasak?
Çayın veya kahvenin yanında pastane lezzetleri tadında çeşitler hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz…
Çikolatalı Pratik Trüff
(8 Kişilik)
Çikolatalı Pratik Trüff İçin Malzemeler:
5-6 kalın dilim hazır kakaolu kek
200 ml. krema
160 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı kakao
Çikolatalı Pratik Trüff Hazırlanışı:
Bitter çikolatayı, kakaoyu ve kremayı benmari usulü eritin. İyice kırıntı haline getirdiğiniz keki ekleyin. Bulamaç haline getirdikten sonra top şeklinde toparlayın. Oda ısısında donmaya bırakın.
Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Yapım: İnci BAK