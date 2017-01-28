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Çikolatalı Pratik Trüff

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Çay saatine ne hazırlasak?

Çayın veya kahvenin yanında pastane lezzetleri tadında çeşitler hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz…

Çikolatalı Pratik Trüff

(8 Kişilik)

Çikolatalı Pratik Trüff İçin Malzemeler:

5-6 kalın dilim hazır kakaolu kek
200 ml. krema
160 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı kakao

Çikolatalı Pratik Trüff Hazırlanışı:

Bitter çikolatayı, kakaoyu ve kremayı benmari usulü eritin. İyice kırıntı haline getirdiğiniz keki ekleyin. Bulamaç haline getirdikten sonra top şeklinde toparlayın. Oda ısısında donmaya bırakın.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Yapım: İnci BAK

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