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Zencefilli ve Vişneli Kek

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Çay saatine ne hazırlasak?

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Zencefilli ve Vişneli Kek

(8 Kişilik)

Zencefilli ve Vişneli Kek İçin Malzemeler:

150 gram tereyağı
150 gram labne peyniri
1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
300 gram toz şeker
4 adet yumurta
150 gram hazır kek unu
150 gram buğday unu
1 yemek kaşığı zencefil kurusu
1 kase dondurulmuş vişne
1 avuç file badem

Zencefilli ve Vişneli Kek Hazırlanışı:

Oda ısısında yumuşamış tereyağını, labne peynirini krem haline gelene dek çırpın. Şekeri ilave edin, birkaç dakika daha çırpın.
Yumurtaları da teker teker ekleyerek karıştırın. Elenmiş unları, minik parçalara ayırdığınız zencefil kurusunu ve rendelenmiş limon kabuğunu da ilave edin. Hamuru yağlanmış kek kalıbına veya küçük kek kalıplarına paylaştırın. Dondurulmuş vişneleri de hamurun içine ekleyin, hafifçe karıştırın. Üzerlerine file badem serpin. 180 dereceye ayarlı fırında 45-60 (kalıplarınızın boyutlarına göre değişecektir) dakika pişirin.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Yapım: İnci BAK

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