Çay saatine ne hazırlasak?

Çayın veya kahvenin yanında pastane lezzetleri tadında çeşitler hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz…

Ispanaklı Poğaça

(4 – 6 Kişilik)

Ispanaklı Poğaça İçin Malzemeler

3 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 adet yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 kahve fincanı sıvı yağ

İç malzemesi:

1 büyük kase kıyılmış maydanoz

50 gram yağsız beyaz peynir

50 gram lor peyniri

Pul biber

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Kıyılmış maydanoz

Ispanaklı Poğaça Hazırlanışı:

Unu yoğurma kabına alın. Pudra şekerini ve tuzu ekleyip karıştırın. Ortasını açıp küp şeklinde doğranmış mayayı, ılık sütü, ılık suyu, yumurta akını ve sıvı yağı ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini streçle örtün, oda ısısında yarım saat mayalanmaya bırakın. İç malzemesi için; tüm malzemeyi birleştirin. Mayaladığınız hamuru tekrar yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve hafifçe un serpilmiş tezgahın üzerinde tatlı tabağından biraz daha küçük bir hamur açın. Ortasına iç malzemeden bir iki kaşık kadar yerleştirin. Hamuru ikiye katlayıp silindir şeklinde avucunuzun içinde yuvarlayın, aynı şekilde diğer hamurları da hazırlayın. Ispanaklı hamurları yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Sivri uçlu bir bıçak yardımı ile hamurun üzerlerinde fotoğrafta gördüğünüz gibi kesikler oluşturun. Bu şekilde oda ısısında 20 dakika daha mayalanmaya bırakın. Mayalanma süreci bittiğinde hamurların üzerine pudra şeker, yumurta sarısı karışımından sürün, sonra da kıyılmış maydanoz serpin. 170 dereceye ayarlı fırında yarım saat kadar pişirin.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Yapım: İnci BAK