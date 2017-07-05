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Bulgurlu Sarma

Bulgurlu Sarma

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Bulgurlu Sarma

‘’Kuyrukyağı ve yağlı kıymayla yapılırdı bulgurlu sarma. Zırh kıymasıyla veya bulma imkanınız yoksa bir defa çekilmiş kıymayla hazırlayın. ‘’Çok datlı olmuş’’ derdi, anneannem ayıla bayıla yerken. ‘’

 

Bulgurlu Sarma

(8 Kişilik)

 

Malzemeler:

300 gram yağlı kıyma (bir defa çekilmiş)

500 gram pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Yeteri kadar asma yaprağı

Yeterince kaynar su

Sos Malzemesi İçin:

1 tatlı kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Ekşi seviyorsanız yarım limonun suyu

Bulgurlu Sarma

Hazırlanışı:

Kuru soğanı, sarımsakları ve yeşil biberi ince ince doğrayın. Domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Salçaları, bulguru, zeytinyağını ve doğrandığınız malzemeyi karıştırma kabına alın. Karabiberi, pul biberi ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

Yaprakların parlak olan kısımlarını dışa getirecek şekilde iç malzemeyi yerleştirdikten sonra kenarlarından içe doğru kıvırarak sarın. Sarmaları tencereye dizin. Bir kaseye domates salçasını, zeytinyağını ve tuzu alın. Kaynar su ekleyip salça eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız sosu sarmaların üzerine gezdirin. Sarmaların hizasına gelecek şekilde kaynar su ekleyin. Üzerine bir ağırlık veya tabak ile kapatın ki sarmalar pişerken dağılmasın. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte birkaç taşım kaynayınca ateşi kısın. 40 dakika kadar kısık ateşte pişirip kontrol edin. Suyunu çekip, yapraklar yumuşadığında ocaktan alın.

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