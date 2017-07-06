Kayısıdan ananasa, salatalıktan yaban mersinine…

VÜCUTTA ÖDEM SÖKTÜREN 10 BESİN

En sık bacaklarda olmak üzere el ile ayaklarda da gelişebilen ödem vücut ağırlığında artış ve şişliklere yol açtığı için pek çok kişinin canını sıkmaya yetiyor. Genellikle de yaz mevsiminde görülüyor. Bunun nedeni ısı artışının damarların genişlemesine yol açması ve bunun sonucunda damar içinde dolaşan sıvının dokulara geçişinin kolaylaşması. Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi sonucu da ödem gelişiyor. Regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi, yüksek miktarda tuz içeren diyetler ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenlerini oluşturuyor.

Ancak ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, beslenme bozukluğu, tiroit bezi hastalıkları gibi hastalıkların da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik ödemin ortaya çıkmasında fazla tuz ve şeker tüketiminin önemli rol oynadığını belirterek, “Dolayısıyla tuz ve şeker tüketiminden mutlaka kaçınılmalı. Bunların yanı sıra ödem sökmeye yardımcı olan besinleri düzenli olarak tüketmek de ödemi atmada önemli rol oynuyor ” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelikvücuttaki ödemi söktüren besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.