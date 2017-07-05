Cevizli Yassı Kadayıf

‘’Annemin anlattığına göre, anneannem gençken mangal ateşine oturttuğu bakır tepsiye önce tereyağını koyarmış. Yağ eridikçe kadayıfı tepsiye alır, el yordamıyla parçalarmış. İçeride misafir otururken mangal başımda bastığı kadayıf çevire çevire pişirirmiş. Bu yönteme Türk mutfağında ‘’kırma kadayıf’’ denir. Bizim tarifimiz, sonraları bu zahmetli yöntemin yerine anneannemin tercih ettiği şiresi bol, cevizli yassı kadayıf yani gadeyiftir… ‘’

Cevizli Yassı Kadayıf

(8-10 Kişilik)

Malzemeler:

4 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Kadayıf Malzemesi:

750 gram tel kadayıf

250 gram tereyağı

300 gram iri kıyılmış ceviz içi

Hazırlanışı:

Şerbeti hazırlamak için; Şekeri ve suyu tencereye alıp karıştırın. Orta ateşte kaynaması için bekleyin. Kaynayınca ateşi kısın ve şerbet kıvamı alana kadar kaynatmaya devam edin. Şerbet kıvamına gelince limon suyunu ekleyin. 1 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.

Tereyağını küçük bir tavada eritip köpürene kadar ısıtın.

Kadayıf kesme tahtasının üzerine alın. 1 cm uzunluğunda doğrayın. Pişireceğiniz tepsiye önce kadayıfı serin. Üzerine sıcak tereyağı gezdirin. İyice ovalayıp tereyağının kadayıfın her tarafına yayılmasını sağlayın. Yağladığınız kadayıfın yarısını ayrı bir kaba alın. Tepside kalan kadayıfları, her tarafına eşit dağılacak şekilde yayın. Elinizle bastırarak düzgün bir zemin oluşturun. Arada kalan boşluklar varsa kalın olan yerlerden alarak düzeltin.

Üzerine iri kıyılmış ceviz içi serpin. Kalan kadayıfları da aynı şekilde dikkatlice yayıp elinizle iyice bastırarak düzleştirin.

Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarın ve üzerine, her tarafına yayılacak şekilde ılık şerbeti dökün. Yarım saat kadar şerbeti çekmesi için dinlendirin. İsteğe göre ince çekilmiş Antep fıstığı içi serpin. Dilimleyip servis yapın.