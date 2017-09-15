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Biberli ve Soğanlı Kavurma

Biberli ve Soğanlı Kavurma

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Biberli ve Soğanlı Kavurma
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Biberli ve Soğanlı Kavurma

(4 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram kuzu eti

2 adet dolmalık yeşilbiber

2 adet orta boy kırmızı soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam kekik

1 tutam karabiber

Tuz

3 adet orta boy domates

Hazırlanışı:

Etleri iyice ısıtılmış tavada suyunu salıp çekene dek pişirin. Tereyağını, sıvı yağı ve 1 adet zar şeklinde doğranmış domatesi ilave edip 5 dakika daha kavurun.

Bu arada iri küpler halinde doğradığınız biberleri, kırmızı soğanı da ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra tuzunu, baharatını ve küp şeklinde doğranmış domatesleri ekleyin. 3-4 dakika sonra ocaktan alın.

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