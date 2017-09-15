Biberli ve Soğanlı Kavurma
(4 Kişilik)
Malzemeler:
500 gram kuzu eti
2 adet dolmalık yeşilbiber
2 adet orta boy kırmızı soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tutam kekik
1 tutam karabiber
Tuz
3 adet orta boy domates
Hazırlanışı:
Etleri iyice ısıtılmış tavada suyunu salıp çekene dek pişirin. Tereyağını, sıvı yağı ve 1 adet zar şeklinde doğranmış domatesi ilave edip 5 dakika daha kavurun.
Bu arada iri küpler halinde doğradığınız biberleri, kırmızı soğanı da ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra tuzunu, baharatını ve küp şeklinde doğranmış domatesleri ekleyin. 3-4 dakika sonra ocaktan alın.