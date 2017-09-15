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Çeşidiye

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Çeşidiye
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Çeşidiye

(4 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram kuzu kuşbaşı

200 gram arpacık soğan

50 gram kuyruk yağı

100 gram badem

1 adet yeşil elma

1 yemek kaşığı un

1 adet kabuk tarçın

Hazırlanışı

Kuyruk yağını eritin. İçerisine kuzu etlerini ilave edip kavurun. Arpacık soğanı ekleyip, pişirmeye devam edin (Kapağını kapatın ki etler yumuşak kalacak bir şekilde pişmeye devam etsin). Unu da  katıp bir kaç dakika kavurduktan sonra yeteri kadar su dökün. Pişmeye yakın tavadaki etlere tarçını, elmayı ve bademleri atın.

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