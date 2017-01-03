Beşamel Soslu Tavuklu Börek Tarifi

Brokoli Çorbası
1 su bardağı brokoli
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı tereyağ
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Beşamel Soslu Tavuklu Börek
5 adet tavuk budu
4 adet yufka
4 su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı tereyağ
Üzeri için;
2 adet domates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı sıvıyağ
Karabiber
Tuz
Tulum Peynirli Kırmızı Biber Dolması
4 veya 3 adet kırmızı biber
İçi için;
1 su bardağı tulum peyniri
3 çorba kaşığı yeşil zeytin
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Dereotu
Kekik