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Beşamel Soslu Tavuklu Börek

Beşamel Soslu Tavuklu Börek Tarifi

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Brokoli Çorbası

1 su bardağı brokoli
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı tereyağ
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı su
Karabiber
Tuz

 

Beşamel Soslu Tavuklu Börek

5 adet tavuk budu
4 adet yufka
4 su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı tereyağ
Üzeri için;
2 adet domates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı sıvıyağ
Karabiber
Tuz

Tulum Peynirli Kırmızı Biber Dolması

4 veya 3 adet kırmızı biber
İçi için;
1 su bardağı tulum peyniri
3 çorba kaşığı yeşil zeytin
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Dereotu
Kekik

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