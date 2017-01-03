Anne Sütünü Arttırmanın Yolları

Anne sütü, bebeğinizin muhtaç olduğu besindir. Olağan üstü bileşimini karşılamayı başarabilen bir mama hala yoktur. Tüm lif, amino asit, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineralleri mamalara ekleseler bile mamalar; anne sütündeki bağışıklık faktörü olan antikorları ve anne bebek temasına bağlı pekişen sevgiyi henüz karşılayabilmiş değildir.

Bunca özelliğine karşılık, acaba anneler beslenmelerine ne kadar özen gösteriyorlar? Annede 9 aylık gebelikten sonra yetecek depo vitamin ve mineral var mı? Aksi gibi; anne iyi beslense bile, anne sütü denen mübarek sıvı, çok nane molladır. Süt yetecek mi diye strese girersiniz, kesilir. Kayınvalideniz sizi üzer, suçlu hormonlarınızdır, süt kesilir. Bebek gece boyunca uyanır, yorulur dinlenemezsiniz, süt kesilir. Harika beslenir, nefis yemekler yapmayı başarırsınız, öğün arası saatler açılır, süt kesilir. Harika beslenirsiniz, yeterince su içememişsinizdir; süt kesilir. Fazla kilolardan kurtulsanız mutlu olacağınızı düşünürsünüz, bir diyet, kütttt, süt kesilir. Spor yaparsınız, yorulursunuz, süt gitti…

Halbuki bebeğinize yetecek miktarda ve kaliteli içerikte süt üretimi; tek ve en önemli işinizdir. Ancak kolay değildir. Sütünüz bir kere kesildiyse, hemen pes etmek yok. Çok sevdiğim bir söz: “Kaybeden yoktur, vazgeçen vardır”. Anne sütü kesinlikle ilk 6 ay, tercihen en az 1 yıl bebeğinizin mutlak hakkıdır. Düşünün ki; bir daha asla isteseniz de, anne sütü veremeyeceksiniz. Bebeğinizin size temasının tadını çıkarın. İçinizde akıp duran mutluluğa konsantre olun. Yüreğinizden anne sütüne akan aşk, sütünüzün devamlılığını sağlayan en önemli faktördür. Bunu hiç unutmayın. Çünkü; süt salınımı ile ilgili hormonlar beyniniz tarafından organize ediliyor. Düzenli pompa sandığınızdan çok daha etkilidir. Tüm mazeretleri pas geçin, inatla 3 saatte bir 15er dk sağın, bir süre sonra tempoya girecektir. Beslenmeniz ile ilgili önerilerim ise şöyle:

Evin en sık turladığınız odalarında sürahi ve 400-500 ml su dolu bardak bulundurun. Gördükçe bardağı mutlaka bitirin. Veya yarımşar litrelik cam veya çelik mataralarınız olsun. Unutmayın, ne yerseniz yiyin, hiç su içmeden süt üretemez, üretilen sütü akışkan hale getiremezsiniz. Anne sütünün %85 i sudur.

Gün Boyu

İçeceğiniz toplam 4 litre suya da toplamda 1 su bardağı pekmez ekleyin. En işlev gören bildiğim en iyi karışım budur. Bu yüzden öğünlerde çok sınırlı karbonhidrat alın. Süt bezlerinde süt üretimi için kullanılan en temel yakıt ne yazık ki şekerdir. Böylece bol su ve 1 bardak sudaki tadı belli olmayan şekeri azar azar tüm güne kesintisiz yaymış olduk. Sütte kesinti riskini önlemeye yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Bunu uygularken kilo ve sağlık için aşağıda belirtilenin dışında gün boyu hiç pirinç, patates, hamur işi, başka tatlı veya bol ekmek yok.

Kahvaltıda

(Tercihen organik) yumurta tüketin. Yeterli protein almalısınız ki; sütün protein kalitesi artsın. 1 ince dilim sıkı yapılı, kof olmayan çavdarlı/kepekli/tam tahıllı/tam buğday/karışık tahıllı vb esmer ekmekleri tercih edin. Mevsim yeşilliklerinden her öğün iyi yıkanmış olarak tüketin. İçerdiği B vitaminleri karbonhidrattan aldığınız enerjiyi yakmanıza yardımcıdır. 1 parça peynirdeki kalsiyum ve yeşillikteki lifler kemiklerinizin en değerli ihtiyacıdır.

Arada

Ceviz, yer fıstığı ve bademden toplamda 10-15 adet yemeniz yeterlidir.

Öğle Yemeğinde

8-10 çorba kaşığı sebze yemeği ile 5 çorba kaşığı (tercihen probiyotik) yoğurt olsun. 1 dilim ekmekte durun, bol yeşillik ve çiğ havuçtan devam edin.

Arada

1 bardak sıcak süte taze kakao ve çubuk tarçın ekleyin. Hem çikolata hem de tatlı isteğinizi yatıştırmaya yardımcı olacaktır. Bir diğer formül de şöyle: Süte muz ve toz tarçın ekleyerek blendırdan geçirin. Köpük köpük muzlu tarçınlı sütünüz afiyet olsun.

Akşam Yemeğinde

Mutlaka etli sebze yemeği, köfte, et, kıymalı veya kuşbaşı etli bir yemek tercih edin. Yanında da bol yoğurt ile yeterince protein aldığınızdan emin olun. Yoğurt tokluk verecek, kan şekerinizi dengeleyecektir. 2-3 çorba kaşığı bulgur pilavı eklenebilir. Bol yeşillik tüketin, üstünde en çok 1 çorba kaşığı çiğ natürel sızma zeytinyağı olsun. Haftada 2 kez yalnız 1 dilim ekmekle yiyeceğiniz, balık ve az yağlı salata da omega yağ asitleri alımınızı idealize edecektir. Bebeğinizin zihinsel gelişimi için iyot sayesinde de önemli bir bileşimi vardır. Dikkat: Bol yeşillik..

Gece Ara Öğünde

Pişmeden rendelenmiş ayva/armut/elmadan biri üzerine toz tarçın ve ceviz ekleyip kaşıkla yiyin. Üzerine 10 adet yer fıstığı yiyin. Antioksidan etki ile bebeğinizdeki hücre yenilenmesi hızlanacak, anneler de tazelenecektir. Diğer bir formül ise; ayva/elma/armuttan 1inin çekirdeklerini atın, limon damlası ve toz tarçınla fırın kağıdı üstünde fırınlayın. Soğuk ya da sıcak olarak cevizle tüketebilir, üzerine fıstık yiyebilirsiniz. Bitki çayları kahveden uzak kalın. 2-3 bardak açık şekersiz limon dilimli çay içilebilir. Deneyin, bu bildiğimiz ve elimizden gelen en iyi iş çıkaran formüldür.

Sağlıklı mutlu bebekler dilerim.

Uzm. Dyt. Işın Sayın