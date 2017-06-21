Bayramda Porsiyonlarınız Avuç İçi Kadar Olsun

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bayramda kalori yüklemesinden korunmak için porsiyon kontrolü yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Avuç içi kadar porsiyonlar kullanmanız sizi kilo artışından kurtarır” dedi.

Ramazan ayı boyunca tuttuğunuz oruç ile birlikte vücudunuzun öğün ve saat düzeni, tükettiğiniz besin miktarı ve çeşitliği fazlasıyla değişti. Bayram ziyaretlerinde ise vücut henüz rutin düzenine geçemeden hem porsiyon olarak fazla hem de yağ ve şeker oranı yüksek ikramlar, dolayısıyla kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığınız varsa riskler sizi bekliyor.

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bir ay tutulan orucun ardından rutin beslenme düzenine yavaş yavaş dönülmesinin gerekliliğine karşın Ramazan Bayramında çok sayıda ziyaretle birlikte beslenme aralıklarının daha da sıklaştığına işaret etti.

Acıktınız mı, İştahlı mısınız?

“Besinleri tüketmeden önce iştah ile açlık arasındaki farkı anlamak önemlidir” diyen Binnur Okan Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten açsanız tüketilmesi çoğu zaman sorun olmayan besinleri bazen tok olduğumuz halde sadece iştaha bağlı olarak tüketebiliriz ve bu nedenle kilo alırız. O anda çok da sevmediğiniz bir yiyecek dahi olsa tüketebilecek haldeyseniz gerçekten açsınızdır. İştah ile açlık arasındaki farkı ayırt etmek için kişi kendisine aç olup olmadığını sormalıdır.”

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Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bayramda kilo almamak ve sağlıklı kalabilmek için püf noktalarını şöyle sıraladı: