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Bayram Geleneği, Aile Yemeği

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Bayram Geleneği, Aile Yemeği

Kuru gıda sektörünün lideri Reis Gıda, Bayramın bereketinin ve güzelliğinin sofralarınızdan ayrılmamasını dilerken, ülkemizin ve Müslüman aleminin sağlık ve huzur içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmasını temenni ediyor.

Bayram Geleneği, Aile Yemeği

Aileleri birleştiren, özlemleri bitiren ve mutlu yarınlara vesile olan bayram, kültürümüzün temel taşını oluşturmaktadır. Kurulan sofralarda anne yemekleri, Reis lezzetleriyle geleneğini yaşatıyor. Reis Gıda dünya mutfaklarına ve Türk sofralarına sunduğu çeşitli ürün yelpazesiyle 36 yıldır lezzet elçiliği yapıyor.

Bayram Geleneği, Aile Yemeği

 Reis olsun, Afiyet olsun

OKU ➤  Yaş Tarhana

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