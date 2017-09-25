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Abdigör Köftesi (Ağrı Yöresi)

(4 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram dana bonfile

1 adet orta boy kuru soğan

Yeterli miktarda tuz ve karabiber

Taze kekik

2-3 yemek kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

Hazırlanışı:

Bonfileyi bıçakla küçük parçalara ayırdıktan sonra et döveceği ile hamur kıvamına gelene kadar iyice dövün. Tereyağı hariç diğer malzemeleri ete ekleyerek yoğurun. Köfteleri ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Kaynayan tuzlu suda 15-20 dakika süreyle haşlanmaya bırakın. Tereyağı ile soteleyin. Arzunuza göre pilav, patates kızartması ile servis edebilirsiniz.

Neden Abdigör köftesi?

1600’lü yıllarda İshak Paşa’nın babası Abdi Paşa 4. Murat’ın İran seferinde Osmanlı ordusuna çok ciddi fayda sağlar. Çatışma sırasında da sağ kolunu kaybettiği için çolak lakabı alır ve sancak beyi olarak görevlendirilir. Rivayete göre Çolak Abdi Paşa miğde hastasıdır ve et yiyemez. Bu yüzden ciddi bir sorun vardır. Çünkü bölgede hayvancılık ve ermeni köylüleri tarafından çeltik (pirinç) yetiştirilir. Ayrıca aşçıları sadece et yemeği ustasıdır. Bu durumda aşçılardan biri durumu ciddiye alır ve birçok yemek geliştirir. Sonunda da Çolak Abdi Paşa’nın rahatsız olmadığı bu tarifi keşfeder. O günden beri bu köftenin adı Abdigör Köftesi olarak bilinir.