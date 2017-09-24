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İstanbul Buram Buram Kahve Kokacak

İstanbul Buram Buram Kahve Kokacak

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İstanbul Buram Buram Kahve Kokacak
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İstanbul Kahve Festivali, dördüncü yılını kutluyor. Birbirinden farklı kahve tatlarının yanı sıra, kahve eşleşmelerinin de yer alacağı festival 21-24 Eylül tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta.

Sonbahar geldi, herkes şehre döndü, ardı ardına etkinlikler başladı. 21-24 Eylül tarihleri arasında Küçükçiftlik’de herkesi buluşturacak İstanbul Kahve Festivali de bunlardan biri. Dört gün boyunca dünyanın farklı kahve lezzetlerine ve kahve eşleşmelerine yer verilecek Kahve Festivali’nde her damak tadına hitap eden lezzetler mevcut.

İstanbul Buram Buram Kahve Kokacak

Kahvenizi nasıl eşleştirirsiniz?

Farklı tatları buluşturan eşleşmeleriyle İstanbul Kahve Festivali’ndeki kahveleri de pikan cevizli lezzetlerle taçlandıran Yeme İçme İşleri, herkese hitap edecek bir öneri sunuyor. Şeker ilave edilmemiş pikan cevizli mandalina lokumu, pikan ezmesi ve pikan biscotti eşliğinde bi kahve molasına ne dersiniz?

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