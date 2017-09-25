Deniz Börülcesi Eşliğinde Sardalye Mücveri
(4 Kişilik)
Malzemeler:
500 gram sardalye
Yarım demetten az taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
2 dal arapsaçı otu
Yeterli miktarda zeytinyağı
Yeterli miktarda tuz, karabiber
4-5 yaprak taze nane
Yeterli miktarda mısır unu
1 demet deniz börülcesi
3 adet yumurta
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı limon tuzu
Hazırlanışı:
Sardalyeleri ayıklayıp yıkadıktan sonra tuz, karabiber, serpip 15 dakika dinlendirin. Tüm yeşillikleri ince ince kıyıp çukur bir kaba alın. Sardalyeleri 2-3 parçaya bölüp karışıma ekleyin. Mücver kıvamına gelecek şekilde yeterli miktarda mısır unu ilave edin. Yumurtaları çırparak karışıma katın. Ayrı küçük bir tencerede sıcak suya limon tuzu, tuz ve karbonat atıp deniz börülcelerini haşlayın. Deniz börülcelerini süzüp tuzlu ve limonlu suda birkaç dakika bekletip ayırın. Ayrı bir kapta deniz börülcesini tuz, karabiber, limon ve zeytinyağı ile tatlandırın. Bir tavaya zeytinyağı koyarak delikli kaşık yardımıyla karışımı tavada kızartın. Kızaran mücverleri deniz börülcesi ile servis edin.