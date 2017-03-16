Zeytinyağlı Bal Kabağı

(4 Kişilik)

Zeytinyağlı Bal Kabağı Malzemeler

1 adet yarım ay şeklinde bal kabağı

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 adet limon

1 çorba kaşığı elma sirkesi

4 dal tere veya maydanoz

Zeytinyağlı Bal Kabağı Hazırlanışı

İlk önce fırını 180 dereceye getirip ısıtın ardından fırın tepsisinin dibini yağlayın ve çapraz dilimlediğiniz bal kabaklarınız dizin ve yumuşayana kadar pişirin. Pişen kabakları dışarıda beklemeye alın.

Sosu için; Ayrı bir yerde limonu sıkın ve bir kaba koyun. Kalan zeytinyağı, sirke ve sarımsağı ezerek kabın içerisine koyun ve iyice çırpın.

Kabakları bir spatula yardımı ile ezmeden alıp tabağa dizin ve üzerine sosu dökün. Üzerine elinizle parçaladığınız tere otlarından serpiştirin.