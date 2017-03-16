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Zeytinyağlı Yoğurtlu Yabani Ebegümeci

Zeytinyağlı Yoğurtlu Yabani Ebegümeci

Çorba Tarifleri, Meze Tarifleri, Sebze Yemekleri Bir yorum bırak

Zeytinyağlı Yoğurtlu Yabani Ebegümeci

(4 Kişilik)

Zeytinyağlı Yoğurtlu Yabani Ebegümeci İçin Malzemeler

1 bağ ebegümeci
1 çay kaşığı pul biber
1.5 adet limon
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak
1 fiske tuz
1 çorba kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Orta boy bir tencerede suyu kaynatıp yarım limonu olduğu gibi içine atın. Daha sonra yıkadığınız ebegümeci otunu limonlu suyun içine atın ve yumuşayana kadar kaynatın ve süzün. Süzülen otu doğrayıp tabağa yerleştirin. 1 adet limonun suyuyla ezilmiş sarımsak, sirke ve zeytinyağını karıştırıp otun üzerine atın ve arkasından pul biberi serpin. Son olarak üzerine yoğurt gezdirip servise sunabilirsiniz.

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