Pendik Marintürk bünyesinde yer alan Cantine Del Frida, isminden de anlaşılacağı gibi Meksikalı ünlü Ressam Frida Kahlo’dan esinlenilerek kurulmuş. Mekanın pizza ve burger çeşitlerinden oluşan lezzetli bir menüsü var. Menüde ince hamur pizzalar, dürümler, renkli salatalar ve doyurucu ana yemekler de var. Cantine Del Frida’nın çikolata suflesi, tiramisu tatlısı ve cheesecake’i de tatlı menüsünün en gözdeleri. Mekanın sahipleri gastronomi dünyasının tadını tuzunu iyi bilenlerden. Yıldıray Yurtseven bu mekanı açmadan önce gıda sektöründe 20 yıllık bir tecrübeye sahipmiş. Yoğun iş temposuna ara verip hayatına yeni bir soluk getirmek istemiş, tam o sırada eşi Özden Eren ile tanışmış. Özden Hanım, klinik psikoloji müzikle tedavi alanında kariyerini planlarken Yıldıray Bey ile yolları kesişiyor ve olanlar oluyor. Yani Frida’nın renkli dünyasını ve tutkusundan sürpriz detayları görebileceğiniz bu mekanı Yıldıray Bey, Özden Hanım ve yatırım ortakları Erdal Zeytin ile birlikte işletiyorlar. Pendik Marin’de yat limanı manzaralı mekan, sabah saatlerinde güne güzel bir kahvaltıyla başlıyor, bizden söylemesi!..

Köfteli Salata

(4 Kişilik)

Köfteli Salata İçin Malzemeler:

1 kutu Akdeniz yeşillikleri

5-6 adet kiraz domates

2 adet kapya biber

1-2 yemek kaşığı haşlanmış tane mısır

Rendelenmiş Ezine peyniri

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

2 tatlı kaşığı nar ekşisi

Ceviz içi

Yağda kızarmış tortilla ekmeği

Köfte İçin:

250 gram dana kıyma (antrkot kısmı)

250 gram dana kıyma (kaburga kısmı)

1 adet küçük boy soğan

Yarımşar çay kaşığı karabiber, kimyon

Tuz

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz-nane karışımı

Köfteli Salata Hazırlanışı:

Köfte için; Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Izgarada kızartın. Akdeniz yeşilliklerini yıkayıp iyice kuruladıktan sonra dilimlenmiş kiraz domates, jülyen doğranmış kapya biber ve haşlanmış tane mısır ekleyip harmanlayın.

Sosu için; Sızma zeytinyağını, nar ekşisini karıştırın. Salata malzemesine ekleyip tatlandırın. Karıştırdığınız salata malzemesini servis tabağına aktarın. Izgarada kızarttığınız köfteler, yağda kızartılmış tortilla cipsi ve rendelenmiş Ezine peyniri ile birlikte servis yapın.

Fotoğraflar: Özgür BAKIR – www.ozgurbakir.com