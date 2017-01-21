Zerdeçallı ve Cevizli Ekmek

(4 Kişilik)

Zerdeçallı ve Cevizli Ekmek İçin Malzemeler:

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı instant maya

1,5 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zerdeçal

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Zerdeçallı ve Cevizli Ekmek Hazırlanışı:

Hamur yoğurma makinesinin haznesine unu, zerdeçalı, ceviz içini, mayayı, suyu ve tuzu aktarın. Pürüzsüz ve ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurun. Hamurun ilk mayalanma süreci bittiğinde hamuru tekrar yoğurun. Yağlanmış ve un serpilmiş yuvarlak bir kek kalıbına hamuru yerleştirin. Hamur iki misli kabarana dek ikinci kez mayalanma sürecini başlatın. Daha sonra 200 dereceye ayarlı fırında pişirin. Ekmek pişince dilimleyin, üzerine ızgarada zeytinyağı ile birlikte kızartılmış biberleri yerleştirin. En son haşlayıp kırıntı haline getirdiğiniz yumurta sarısını ve ufalanmış sert beyaz peyniri serpin.