Avokadolu ve Çeddar Peynirli Göz Yumurta

Avokadolu ve Çeddar Peynirli Göz Yumurta

(2 Kişilik)

Avokadolu ve Çeddar Peynirli Göz Yumurta İçin Malzemeler:

1 adet avokado (olgun ve yumuşak olanı tercih edin)

2 adet yumurta

2 dilim çeddar peyniri

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

Avokadolu ve Çeddar Peynirli Göz Yumurta Hazırlanışı:

Avokadonun kabuğunu soymadan enine ikiye kesin, çekirdeğini çıkartın. Üzerlerine birer dilim çeddar peynirini yerleştirin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Yumurtaları kırın. İstediğiniz kıvamda pişirdikten peynirlerin üzerine yerleştirin. Her yarım avokadonun üzerine sızma zeytinyağı dökün, taze çekilmiş tuz ve karabiberle tatlandırın.