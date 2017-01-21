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Çeddarlı ve Frenk Soğanlı Göz Yumurta

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Çeddarlı ve Frenk Soğanlı Göz Yumurta

(2 Kişilik)

Çeddarlı ve Frenk Soğanlı Göz Yumurta İçin Malzemeler:

4 adet yumurta
2 tatlı kaşığı tereyağı
6 dilim çeddar peyniri (veya hamburger peyniri de olur)
Birkaç dal kıyılmış frenk soğanı
Tuz, taze çekilmiş beyaz biber

 

Çeddarlı ve Frenk Soğanlı Göz Yumurta Hazırlanışı:

Tereyağını eritin. Çeddar peynirini tavanın içini tamamen kaplayacak şekilde yerleştirin. Erimeye başlar başlamaz yumurtaları kırın. İstediğiniz kıvamda pişirdikten sonra taze çekilmiş tuz, beyaz biber ve frenk soğanı ile tatlandırın. Hemen servis yapın.

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