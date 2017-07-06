AŞIRI SICAKLARA UZMANLARDAN TAVSİYE

Ülke genelinde son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde dikkat edilmediği takdirde hava koşulları insan sağlığını tehdit eder hale geliyor. Uzmanlar vücut dengesinin korunabilmesi adına günde en az 2 şişe maden suyu tüketilmesinin önemle altını çiziyor. Bir yandan yüksek yaz sıcaklıklarında ferahlamak diğer yandan ise vücudumuzun gün içerisinde terleme yoluyla kaybettiği mineralleri geri kazanmak için elma, vişne, çilek, nar, mandalina, C vitaminli limon aromalı maden suları ve gazozu ile Beypazarı Doğal Maden Suyu bu yazın kurtarıcısı olacak…

Yaz aylarında yükselen sıcaklık değerleri vücudumuzun gün içerisinde daha çok sıvı kaybetmesine yol açıyor. Özellikle termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı bugünlerde sağlığımızı riske atmamak adına sürekli sıvı takviyesi yapmamız gerekiyor. Vücudumuzun gün içerisinde kaybedeceği mineraller ve yoğun miktardaki suyu geri kazandırmak adına toprağın metrelerce altından gelen mineralleri %100 doğal aromalarla zenginleştiren Beypazarı Doğal Maden Suyu; limon, elma, vişne, çilek, nar, mandalina, C vitaminli limon aromalı maden suları ve gazozu ile bu sıvı kaybını lezzetli şekilde önlüyor.

Meyve aromalı maden suları diğer gazlı ürünlere de sağlıklı bir alternatif oluşturuyor. Mineral değerleri ile oynamadan dalından yeni koparılmışçasına %100 doğal aroma kullanarak meyve aromalı çeşitlerini üreten Beypazarı Doğal Maden Suyu içerdiği selenyum, magnezyum, fosfat, demir, bikarbonat ve kalsiyum gibi mineraller ile sıcak yaz günlerinde içimizi sağlıklı şekilde ferahlatırken diğer yandan ise vücudumuzun mineral dengesini sağlıyor.