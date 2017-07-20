Vişneli Mekik

Vişneli Mekik

(1 Tepsi İçin)

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Yarım su bardağı ince çekilmiş badem

1 su bardağı dondurulmuş vişne

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve şekeri 5 dakika boyunca köpük köpük olana dek çırpın. Suyu, sütü ve zeytinyağını ekleyin. Mikserin düşük ayarında 1 dakika kadar karıştırın.

Ayrı bir kapta elenmiş unu, kabartma tozunu, vanilyayı, ince çekilmiş badem tozunu harmanlayın. Bu karışımı yumurtalı karışıma ilave edin. Spatula ile karıştırın. Hamuru varsa yağlanmış mekik kalıplarına paylaştırın. Ortalarına birer tane dondurulmuş vişne parçası yerleştirin. Dilerseniz ikişer tane de ekleyebilirsiniz. 180 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin.