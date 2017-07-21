Patatesli Poğaça

(1 Tepsi İçin)

Malzemeler:

250 gram un

100 ml. süt

60 gram tereyağı (oda ısısında yumuşamış)

50 ml. krema

5 gram kuru maya

1 çay kaşığı tuz

İç Malzemesi İçin:

3 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

Susam

Hazırlanışı:

İç malzemesi için; Haşlanmış patatesleri püre haline getirin. Soğanı sıvı yağla birlikte tavada yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra haşlanıp püre haline getirdiğiniz patatesleri ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun. Tuzu, taze çekilmiş karabiberi ekleyip tatlandırın. İç malzemeniz hazırdır.

Hamuru için; Tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına karıştırın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini streçle örtün. Oda ısısında iki katı kabarana yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avucunuzda açın. Ortasına patatesli püreden yerleştirin. İkiye katlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Bu şekilde, oda ıssında mayalanması için yarım saat daha dinlendirin. 170 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin.