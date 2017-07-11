Beğendili Kuzu İncik

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 adet kuzu incik

2 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 tutam zencefil

2-3 yaprak defne

1 adet büyük boy kırmızı soğan

10 su bardağı su

Tuz

Beğendi İçin:

2 adet orta boy bostan patlıcanı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

50 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Etleri yıkayıp kağıt havlu üzerine alın ve süzülmeye bırakın. Çukur bir kaba alıp havanda ezilmiş tane karabiber, zencefil ve tarçın karışımı ile iyice ovun. Defne yapraklarını da elinizle ufak ufak parçalayıp etlerin üzerine serpin.

Etleri muhafaza edeceğiniz kabın kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabına aktarıp bir gün boyunca marine edin.

Soğanı soyup kıyın ve marine olmuş kuzu inciklerle birlikte tencereye aktarın. Üzerine suyu ekleyin. 5 dakika yüksek ateşte kaynatın.

Tuzunu ekleyip ateşi kısın. Etler yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 1,5-2 saat) pişirin.

Beğendi için; Patlıcanları közleyin. Ilınınca kabuğunu soyun. Bıçak yardımı ile çok ince kıyıp rendelenmiş peynirler, tereyağı,tuz ve karabiberle birlikte iyice karıştırın.

Beğendiyi servis tabağına alın, üzerine kuzu inciği yerleştirin. Kuzu inciğin suyundan birkaç tatlı kaşığı kadarını gezdirin. Sıcak servis yapın.