Topal Tavuk Çorbası

(6 Kişilik)

Topal Tavuk Çorbası İçin Malzemeler:

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı erişte

2 litre tavuk suyu

Çay kaşığının ucuyla karabiber

Bir tutam yenibahar

Tuz

Erişte Hamuru Malzemesi:

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

Aldığı kadar un

Tuz

Topal Tavuk Çorbası Hazırlanışı:

Hamur için; Yumurtayı, tuzu ve suyu yoğurma kabına alıp karıştırın. Unu azar azar ekleyerek sert kıvamlı bir mantı hamuru yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru bezelere ayırıp dinlendirin. Hafif un serpilmiş tezgâhta, erişte kalınlığında yufka açın. Yufkadan kare kare parçalar ke¬sin. Mercimeği bol suda yıkayıp süzün. Kabuğunu soyduğunuz patatesi küp şeklinde doğrayın. Kuru soğanı zar şeklinde doğrayın. Soğanı tereyağıyla beraber tence¬reye alıp kısık ateşte kavurun. Domates salçasını ve baharatları ekle¬dikten sonra 2 dakika kadar daha kavurun. Tencereye suyu (varsa tavuk suyu) aktarın, süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ateşi kısın. Mercimekler ha¬fif yumuşayana kadar pişirin. Ardından patatesleri ekleyin. Patatesler yu¬muşayınca kare hamurları çorbanın içine atın. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

Yapım: Asuman KERKEZ