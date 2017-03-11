Aşkın Kek Tarifi

(4 Kişilik)

Aşkın Kek Tarifi İçin Malzemeler

450 gram un

120 gram oda sıcaklığında tereyağı

225 gram toz şeker

5 büyük boy yumurta (70 gram)

300 ml. tam yağlı süt

3 çay kaşığı kakule (toz halinde)

1 adet limonun kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü

Kreması İçin:

1 paket taze krema

50 gram pudra şekeri

2 çorba kaşığı Antep fıstığı

Bir tutam safran

1 çorba kaşığı gül suyu

Aşkın Kek Tarifi Hazırlanışı

Un, kakule ve hamur kabartma tozunu birlikte 3 defa eleyin.

Tereyağını mikser ile 1-2 dakika yumuşayana kadar çırpın,

Şekeri tereyağına ekleyerek orta hızda, beyaz bir krema haline gelene dek 5-6 dakika daha çırpın.

Yumurtaları bu karışıma teker teker ekleyip, iyice karışmalarını sağlayın.

Vanilya özütünü ve limon kabuklarını yumurtalı karışıma ekleyin.

Yumurtalı karışımı çırpmaya devam ederken un ve sütü dönüşümlü olarak eklemeye başlayın (un karışımıyla başlayıp, un ile bitirin böylece unu 3 seferde sütü 2 seferde eklemiş olacaksınız).

Kek hamurunu yağladığınız kek kalıbına dökün, içinde hava kalmaması için sallayarak kalıba yerleşmesini sağlayın.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.

Kekin kalıbının içinde soğumasına izin verdikten sonra krema ve Antep fıstıkları ile birlikte servis edin.

Krema için:

Krema, pudra şekeri, gül suyu ve safranı çırpın ve kekle birlikte servis edin.

Şef: Ece TAŞTAN