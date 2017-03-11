Aşotu Çorbası

(8 Kişilik)

Aşotu Çorbası İçin Malzemeler:

Çorba Malzemesi:

1 su bardağı aşurelik buğday

500 gram yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı aşotu salamurası

Tuz

Köfte Malzemesi:

200 gram yağsız kıyma

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Aşotu Çorbası Hazırlanışı:

Buğdayı bol suda iyice yıkayıp süzdürdükten sonra tencereye alın. Üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin ve kısık ateşe alın.

Buğdaylar yumuşayıp iyice açılana kadar kısık ateşte pişirin. Kıymayı, karabiber ve tuz ilavesiyle iyice yoğurun. Elinizi hafif ıslatarak fındıktan biraz küçük köfteler hazırlayın. Yapışmaması için üzerine az miktarda un serpebilirsiniz.

Çorbanın meyanesini hazırlamak için yoğurdu derin bir kâseye alın. Yumurta ve un ilave ederek iyice çırpın.

Buğdayları kontrol edin. Suyunu fazla çekmişse kaynar su ilave edin. Kaynayan çorbadan bir iki kepçe alarak yoğurtlu karışımın ılınmasını sağlayın. Yoğurdu ince bir şekilde tencereye ilave ederken kesilme¬mesi için sürekli karıştırın. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.

Kuru soğanı ince ince doğrayın. Tereyağıyla beraber tavaya alın. Kı¬sık ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun. Üzerine yuvarladığınız köfteleri ekleyin. Köfteleri de orta ateşte soğanla beraber 1-2 dakika pişirin. Kaynayan çorbaya ekleyip karıştırın. En son, aşotunu ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.