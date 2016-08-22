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Ton Balıklı Buğday Salatası Malzemeler:

• 1 su bardağı buğday

• 160 gram ton balığı

• 1 adet dolmalık veya salçalık kırmızı biber

• 5-6 yaprak kurutulmuş domates

• Yarım demet maydanoz

• Yarım demet dereotu

• 5-6 yaprak taze fesleğen

• 1 su bardağı haşlanmış mısır

• 1 adet limonun suyu

• 1 çorba kaşığı nar ekşisi

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• Tuz, karabiber

Ton Balıklı Buğday Salatası Hazırlanışı:

1 su bardağı buğdayı iyice yıkayıp süzdükten sonra ister düdüklü tencerede ister normal tencerede, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş tuz ile diri kıvamda haşlayın. Süzüp soğumaya bırakın. Soğuyunca ton balığını, ince kıyılmış yeşillikleri, küp doğranmış biberi, küçük doğranmış kurutulmuş domatesi ve mısırı ekleyin. Karıştırıp en son zeytinyağını, nar ekşisini, tuzunu ve karabiberini ekleyerek tatlandırın. Servis yapın.