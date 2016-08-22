Ana Sayfa » Tarifler » Salata Tarifleri » Ton Balıklı Buğday Salatası

Ton Balıklı Buğday Salatası

Salata Tarifleri 1 Yorum

ton-balikli-bugday-salatasi-kucukBüyük görsel için tıklayınız

Ton Balıklı Buğday Salatası Malzemeler:
• 1 su bardağı buğday
• 160 gram ton balığı
• 1 adet dolmalık veya salçalık kırmızı biber
• 5-6 yaprak kurutulmuş domates
• Yarım demet maydanoz
• Yarım demet dereotu
• 5-6 yaprak taze fesleğen
• 1 su bardağı haşlanmış mısır
• 1 adet limonun suyu
• 1 çorba kaşığı nar ekşisi
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• Tuz, karabiber

Ton Balıklı Buğday Salatası Hazırlanışı:
1 su bardağı buğdayı iyice yıkayıp süzdükten sonra ister düdüklü tencerede ister normal tencerede, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş tuz ile diri kıvamda haşlayın. Süzüp soğumaya bırakın. Soğuyunca ton balığını, ince kıyılmış yeşillikleri, küp doğranmış biberi, küçük doğranmış kurutulmuş domatesi ve mısırı ekleyin. Karıştırıp en son zeytinyağını, nar ekşisini, tuzunu ve karabiberini ekleyerek tatlandırın. Servis yapın.

OKU ➤  Közde Kabaklı Patlıcan

Etiketler

Tavsiye

Köfteli Pizza

Sahura ne yapsam?

Sahura ne yapsam? İster akşamdan ön hazırlıklarını yapın ister sahura 1 saat kala kalkıp kolları …

Bir Yorum

  1. Merve
    23 Ocak 2017 - 20:16

    Çok güzel bir tarif bu tarif zayıflatıyorda ben 3 kilo verdim bu salatayla:)

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.