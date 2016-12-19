Taze Börülce Kızartması Nasıl Yapılır?

Taze Börülce Kızartması

(6 Kişilik)

Taze Börülce Kızartması İçin Malzemeler:

500 gram taze börülce

1 tatlı kaşığı sirke

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet çırpılmış yumurta

1 kase galeta unu

1’er çay kaşığı kırmızı toz biber, kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

Taze Börülce Kızartması Hazırlanışı:

Taze börülcelerin uçlarını kesin. Yıkayıp süzün. 1 tatlı kaşığı sirke ve zeytinyağı ilave edilmiş kaynar suda 10 dakika haşlayın. Daha sonra süzüp soğuk suyun altında süzün. Börülceleri kızartmadan önce çırpılmış yumurtaya bulayın. Sonra da galeta ünlü baharatlı karışıma bulayın. Kızgın yağda kızartın. Fazla yağının süzülmesi için kağıt bir havlu üzerine aktarın. Ilık ılık servis yapın.

Yapım ve Üretim: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN