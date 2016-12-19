Dış yüzeyi yanan, is tutan, kararmış ve içi dibi kararan, kireç tutan, yağ lekesi tutmuş alüminyum, bakır, çelik çaydanlıkları evde temizlemenin ve parlatmanın en basit ve kolay yöntemlerinden bazıları sizlerle hanımlar. Çok çok önceleri çaydanlıkların dış yüzeyi kalaylanarak temizleniyordu. Ama şimdi hem çaydanlıklar için kullanılan malzemeler değişti hem de teknolojiyle birlikte evde üretilen püf noktalar arttı.

Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Kararan ve kireç tutan çaydanlığın dibini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat. Çaydanlığın içine sirke doldurup bir gece bekletmelisiniz. Ardından çaydanlığın içinde bir miktar sirke bırakıp, kalanını dökün. Çaydanlıkta kalan sirkenin içine bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bir dakika sonra, bulaşık fırçasıyla ya da süngerle ovarak, kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Üstelik geride herhangi bir kimyasal madde kalıntısı da kalmayacak.

Diğer Bir Yöntem İse, Limon Tuzu Ve Su

Bir yemek kaşığı limon tuzunu, çaydanlığın içine alabileceği kadar suyla karıştırın ve çaydanlığa boşaltın. Çaydanlığı ocağın üzerine alın ve yüksek ateşte bir ya da iki taşım kaynatın. Ardından çaydanlığı ocaktan alın ve bol suyla durulayın. Çaydanlığınız böylece pırıl pırıl olmuş olacak. Bir diğer yöntemse, tuz ve sirkeli karışım. Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırıp çaydanlığın içine koyun ve 10 dakika bu şekilde bekletin.

Sürenin sonunda çaydanlığın içini süngerle ovun ve lekelerden kurtulun. Bol suyla durulamayı da ihmal etmeyin. Çaydanlıkta bulunan kireci gidermek için, bir patatesin kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine atın. Üzerine bir miktar su ekleyip bu şekilde yarım saat kaynatırsanız; kireçlerin yok olduğunu görürsünüz. Kireci temizlemenin bir diğer yoluysa; yumurta kabuğudur. Çaydanlığı içinde yumurta kabuklarını suyla kaynatırsanız iyi bir kireç çözücüdür yumurta kabukları.

Bir başka püf noktada porçöz denilen kireç çözücüyü çaydanlığın içine bir miktar döküp, çaydanlığın içinde ki kireç lekelerine doğru sallayarak tuttuğunuz zaman bir müddet sonra kireç kalıntıları çıkacaktır. Tabiki sonra çaydanlığı bol suyla yıkayın.