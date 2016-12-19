Tart Nasıl Yapılır?

Anjelik Erikli ve Bademli Tart

(4 Kişilik)

Anjelik Erikli ve Bademli Tart İçin Malzemeler:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı krema

Yarım su bardağı sıvı yağ

150 gram tereyağı

1 su bardağı şeker

2+1/2 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İç Malzeme İçin:

6-7 adet anjelik eriği

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı iri çekilmiş badem içi

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Anjelik Erikli ve Bademli Tart Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile sıvı yağı karıştırın. Bu karışıma yoğurdu, kremayı, şekeri, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin. En son elenmiş unu ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp 30 dakika dinlendirin. Çekirdeklerini çıkardığınız erikleri irice doğrayın. Şekeri, tarçını, iri çekilmiş badem içini ekleyip harmanlayın. Bu karışımı yapışmaz yüzeyli bir tavada 5 dakika boyunca pişirin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dinlenen hamurun üçte birini üzerinde şerit hamurlar oluşturmak için ayırın. Kalan hamuru yağlı kağıt serilmiş tart kalıbına elinizle bastırarak, kenarları da hamur olacak şekilde yayın. İç malzemeyi dökün. Üzeri için ayırdığınız hamuru merdane yardımı ile açın, şeritler kesip tart hamurunun üzerini fotoğrafta gördüğünüz gibi kafes şeklinde tamamlayın. Üzeri için; Yumurta sarısı ile pudra şekerini karıştırın. Fırça yardımıyla şerit hamurların üzerine sürün. 170 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin.

Yapım ve Üretim: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN