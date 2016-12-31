Pizza
Hamuru için;
2 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı kuru maya
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı sıvıyağ
Tuz
Sosu için;
2 çorba kaşığı domates salçası
2 veya 3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Üzeri için;
50 gram dil peyniri
50 gram kaşar peynir
50 gram sucuk veya sosis
50 gram mantar ve soğan
Tuz
Karabiber
Kekik
Tavuklu Patlıcan Sarması
3 adet orta boy patlıcan
1 adet tavuk göğsü eti
1 su bardağı mantar
2 adet domates
2 adet soğan
Yarım demet maydonoz
1 çay bardağı kaşar rendesi
4 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı toz şeker
Kızartmak için yağ