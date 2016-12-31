Pizza

Hamuru için;

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvıyağ

Tuz

Sosu için;

2 çorba kaşığı domates salçası

2 veya 3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

50 gram dil peyniri

50 gram kaşar peynir

50 gram sucuk veya sosis

50 gram mantar ve soğan

Tuz

Karabiber

Kekik

Tavuklu Patlıcan Sarması

3 adet orta boy patlıcan

1 adet tavuk göğsü eti

1 su bardağı mantar

2 adet domates

2 adet soğan

Yarım demet maydonoz

1 çay bardağı kaşar rendesi

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Kızartmak için yağ