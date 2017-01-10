Sosisli Sıcak Kanepe

Ispanaklı Açma Böreği
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı margarin
1 çay bardağı yoğurt
1 çay kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı sirke
Aldığı kadar un
İçi için;
Yarım kilo ıspanak
2 adet soğan
1 kase beyaz peynir
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Sosisli Sıcak Kanepeler
7 adet sosis
3 adet domates
3 adet sivri biber
Maydonoz
Karabiber
Tuz
Üzeri için;
2 çorba kaşığı un
2 bardak süt
2 çorba kaşığı tereyağ
1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
10 adet ufak sandviç ekmeği
Muhammara
2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
2 çorba kaşığı salça
5 diş sarımsak
2 dilim ekmek içi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Kırmızbiber
Kimyon
Tuz