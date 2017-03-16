Goodville’in açılışından bu yana Şef Erdal Ağriş danışman ekibin içinde yer alıyor. Kış mevsiminin başından itibaren de Goodville mutfağında Head Chef olarak aktif bir şekilde görevini sürdürüyor.

Somonista

(3 Kişilik)

Somonista İçin Malzemeler

3 adet portakalın suyu

1,5 yemek kaşığı bal

30 gram balsamik sirke

Somonista Hazırlanışı:

Zencefil, balsamik ve zeytinyağından elde ettiğiniz vinegret sos ile mevsimin narenciyesi portakal ve avokado dilimlerini iyice harmanlayın. Taze Akdeniz yaprakları ve rokadan oluşan salatanın üzerine ilave edip, aromaların salata yapraklarına geçtiğinden emin olana dek harmanlamaya devam edin. Arzu ederseniz üzerine ızgara somon şişi koyup servis edebilirsiniz.