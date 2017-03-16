Çiftlikten sofraya nefis lezzetler…

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Narköy’de konaklayabilir, çiftliğin kendi üretimi organik ürünlerden oluşan sağlıklı yemekleri tadarken, şehrin karmaşasından uzakta sakin ve huzurlu bir kaçamak yapabilirsiniz. Çiftlik hayatına tam adapte olup yaşam tarzını deneyimlemek isterseniz, sizi bekleyen birçok etkinlikte mevcut…

Narköy, Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nin eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi ve organik tarım çiftliği olarak konumlandırdığı bir mekan. Yemyeşil bir vadi içinde 100 dönüm arazi üzerine kurulu Narköy, birçok ayrı alanda ve şekilde hizmet veriyor.

Kendi sütünü kendin sağ..!

İnek ve keçilerden süt sağmak ve çobanlık yapmak, ormanda yürüyüşe çıkmak ve Kuşlar Pınarı’na ulaşıp huzur içinde dinlenmek ya da ormanda koşuya çıkıp parkuru Kerpe’de denize atlayarak bitirmek, böğürtlen toplamak, ata binmek, dünyanın her tarafından gelen gönüllülerle organik tarım üzerine çalışmak ve akşam ateş başı sohbetleri yapmak, dilerseniz Kerpe’de dalga sörfü yapmak Narköy’de yapabileceğiniz ilgi çekici aktivitelerden bazıları…

Öğrenirken dinlenin…

Bir başka seçenek de Narköy’deki günübirlik, 2 günlük veya daha uzun süreli atölye ve eğitimlere katılmak. Doğanın içinde 2 gün geçirilen “Doğada … Olmak” atölyesinden, şehirde uygulanabilecek basit perma kültür tekniklerini gösteren “Kendi Bahçeni Yap” atölyesine, kompost atölyesinden 1 haftalık perma kültür eğitimine, glütensiz ekmek ve kurabiye atölyesinden kerpiç ev yapımına birçok atölye mevcut.

Gelelim mutfak kısmına…

Rezervasyon ile Narköy lokantasında yemeğe gelmek mümkün. Sunulan lezzetlerin yüzde 80’i çiftlikte özenle yetişen ve üretilen ürünlerden yapılıyor. Meyve ve sebzeleri hepsi organik ve sertifikalı. Yazın Narköy’de onlarca farklı çeşit domates yemek mümkün. Süt ürünleri doğal beslenen ve sağlıkla yaşayan keçi ve ineklerden, ekmek ise kendi buğdayından… Muhteşem ormanın nimetleri “yabani”ler de mevsimlerine göre sofrada kendine yer buluyor.

Narköy’ü bir gün boyunca deneyimlemek isterseniz ise 3 öğün organik yemek, kurabiyeler, şerbetler, başka ikramlar ve çiftlik aktiviteleri ile dolu günübirlik Narköy organizasyonları mevcut.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

www.narkoy.com

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN