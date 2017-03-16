Tüm ‘iyi’ler burada..!

İstanbul Levent’te hizmet veren Goodville Seasonal Kitchen, lezzet ve sağlığın birlikteliğine inanan ve arayan mevsimsel bir mutfağa sahip. Mevsiminde yetişip güneşe doyan taze meyve ve sebzelerin doğallığı ve besleyiciliği Goodville mutfağının hem sağlık hem lezzet kaynağı olmayı başarıyor. Kinoa kısırı, haşhaşlı somon, kokonat pilav, chia tohumlu pancake gibi damak oyunlu sıra dışı lezzetleri ile büyük ilgi gören “Goodville Seasonal Kitchen” da her mevsimle birlikte menü yenileniyor.

Rosi Kış Salatası

2 saate yakın fırınladığınız pancarları püre haline getirildikten sonra zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlarla marine edip vinegreti hazırlayın. 80 gram iki renkli kinoayı vinegrete ekleyin. Aromalarin iyice kinoa karişimina geçmesini sağlayın. Taze Akdeniz yaprakları ve roka üzerine kinoa karışımını eklendikten sonra; taze nar, Erzincan tulumu ve Antep fıstığı ile süsleyerek servise sunabilirsiniz.

Fotoğraflar: Enes KARADAYI

Ayrıntılı Bilgi İçin:

@goodvilleseasonalkitchen

#goodvilleseasonalkitchen

www.goodville.com.tr