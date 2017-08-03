Sıcak yaz günlerine serin yemekler

Sıcak yaz günlerinde sanırım hepimizin canı soğuk yiyecekler çekiyor. Karpuz peynir ikilisi yaz aylarında milli yemeğimiz olsa da biraz daha uzaklardan gelen dünya yemekleri esintili alternatifler arayanlar için bu ayki tariflerim…

Soğuk Mısır Çorbası

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 koçan mısır

7-8 adet karabiber tanesi

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Servis İçin:

Kırmızı soğan

Acı yeşil biber

Kiraz domates

Salatalık

Maydanoz

Hazırlanışı:

Mısırları keskin bir bıçak yardımı ile boylamasına keserek tanelerini ayırın.

Mısır koçanlarını, 10 su bardağı suyu, karabiber tanelerini ve tuzu geniş bir tencereye aktarın. Koçanları 30 dakika haşlayın.

Koçanları ve karabiberleri kaynayan suyun içinden alın. Kaynayan suyun içine önceden ayırdığınız mısır tanelerini ekleyin. 20 dakika haşlayın.

Mısır taneleri yumuşadığında blenderda ezdikten sonra tel süzgeçten geçirerek pütürsüz hale getirin.

Kırmızı soğanı, acı yeşil biberi, salatalığı, kiraz domatesleri ve maydanozu çok ince doğrayın ve çorba ile birlikte servis edin.