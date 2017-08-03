Antrkotlu Soğuk Noodle
(4 Kişilik)
Malzemeler:
4 dilim antrkot
1 paket Çin tipi makarna (noodle)
3-4 diş sarımsak
1 parça zencefil
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet salatalık
2 adet orta boy havuç
7-8 adet taze soğan
1 adet mor soğan
2 tatlı kaşığı susam
4-5 çorba kaşığı teriyaki sosu
Tuz, karabiber, acı kırmızı biber
Hazırlanışı:
Makarnayı kaynar suda 5 dakika haşlayın.
Antrkotları tuzlayıp karabiber serptikten sonra döküm demir bir tavada arzu ettiğiniz kıvamda kızartın.
Ayrı bir tavada, 3 çorba kaşığı zeytinyağında, ince doğranmış sarımsakları ve zencefili kavurun.
Teriyaki sosunu ve haşlayıp süzdüğünüz makarnaları ekleyerek 2-3 dakika çevirin.
Havuçları ve salatalıkları jülyen, mor soğanı ve taze soğanları incecik doğrayın.
Noodleları sebzelerle karıştırın ve etler ile birlikte servis edin.
En son susam serpin.