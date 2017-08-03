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Antrkotlu Soğuk Noodle

Antrkotlu Soğuk Noodle

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Antrkotlu Soğuk Noodle

(4 Kişilik)

 

Malzemeler:

4 dilim antrkot

1 paket Çin tipi makarna (noodle)

3-4 diş sarımsak

1 parça zencefil

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet salatalık

2 adet orta boy havuç

7-8 adet taze soğan

1 adet mor soğan

2 tatlı kaşığı susam

4-5 çorba kaşığı teriyaki sosu

Tuz, karabiber, acı kırmızı biber

 Antrkotlu Soğuk Noodle

Hazırlanışı:

Makarnayı kaynar suda 5 dakika haşlayın.

Antrkotları tuzlayıp karabiber serptikten sonra döküm demir bir tavada arzu ettiğiniz kıvamda kızartın.

Ayrı bir tavada, 3 çorba kaşığı zeytinyağında, ince doğranmış sarımsakları ve zencefili kavurun.

Teriyaki sosunu ve haşlayıp süzdüğünüz makarnaları ekleyerek 2-3 dakika çevirin.

Havuçları ve salatalıkları jülyen, mor soğanı ve taze soğanları incecik doğrayın.

Noodleları sebzelerle karıştırın ve etler ile birlikte servis edin.

En son susam serpin.

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