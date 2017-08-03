Hamilelikte abur cubur yiyen annenin çocuğu depresif olur

Gebelik sırasında abur cubur gıdalara karşı duyulan istekle baş etmek zor olabilir ama araştırmacılar gebelikleri sırasında yağdan zengin diyetle beslenen kadınların çocuklarının (zihinsel) mental sağlıkla ilgili problemlere daha eğilimli olduğunu buldular.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde maymunlar üzerinde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

ÇOCUK DAHA SONRA SAĞLIKLI BESLENSE BİLE…

“Gebelik boyunca aşırı yağlı beslenmek, çocukta beyin gelişimini olumsuz etkiliyor.

Böylece serotonin (mutluluk hormonu) seviyesi düşüyor ve duygu durum bozuklukları gelişiyor.

Ne yazık ki bu etki çocuk daha sonra sağlıklı beslense bile geri dönmüyor.

Yağdan zengin beslenme sadece anne adayları için sağlık problemi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bebeğin beyin gelişimini ve hormonları altüst ediyor. İleriki dönemde çocukta anksiyete ve depresyon gibi bozukluklara yol açıyor.

Birçok zihin sağlığı ile ilgili hastalık genetik ile ilgili olmakla birlikte anne beslenmesi de en az o kadar etkin.

Özellikle obezite ve yağ tüketiminin gelişen ülkelerde gittikçe arttığı düşünülürse, bu sorun gelecek jenerasyonlar için de önemli etkilere sahip.

MAYMUNLARDA KANITLANDI

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden bir ekip yüksek yağ içeren diyetin etkilerini, gebe maymunlar üzerinde araştırdı.

Toplam 65 adet gebe makak cinsi maymun iki gruba ayrıldı. Bir gruba yağdan zengin diyet verilirken diğer grup kontrol grubu oldu.

135 adet dişi ve erkek yavru incelendi. Bunlardan anne karnında yüksek yağ içeren diyete maruz kalanlarda kontrol grubuna göre daha fazla anksiyeteye rastlandı.

Araştırmacılar buna beyindeki merkezi serotonin sistemindeki bozulmanın neden olduğunu söylediler.

Düşük serotonin seviyeleri, iştahı, sindirimi, hafızayı, uykuyu ve seksüel arzuyu etkileyen mod bozukluklarına neden olur.

Daha ötesi bu yavrular daha sonra sağlıklı diyet alsalar bile, erken yaştaki bu etkilenme geri dönmez.

BESLENMENİN GELECEK NESİLLERİN DAVRANIŞLARINA BÜYÜK ETKİSİ VAR

Pediatrik psikiyatristler de anksiyete ve depresyon gibi problemlerin ortaya çıkmasında beslenmenin, genetik yatkınlıklar kadar önemli olduğunu belirtiyor.

Beslenmenin gelecek nesillerin davranışlarına büyük etkisi var. Obezitenin kalp hastalığı gibi fiziksel rahatsızlıklarla bağlantısı biliniyordu ama artık beyni de etkilediği açıkça biliniyor.

Ortaya çıkan bu sonuçlarla, gebelikte anne beslenmesi ve bebeğin akıl sağlığı arasındaki bağlantıyı açıkça göstermekteki amacımız, gebeleri kötü beslenmenin etkileriyle ilgili uyarmak ve aileleri gelecekteki akıl ve beden sağlığı için sağlıklı seçimler yapmaya yöneltmek olmalıdır.

Sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme gebelik sırasında da bir sağlık politikası olmalıdır. Bu konularda yapılan çalışmalar ve yazılan yazılarla halkın ve kadınlarımızın farkındalığı artırılmalı ve gebelikte sağlıklı beslenmenin önemi sürekli vurgulanmalıdır.”