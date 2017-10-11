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Sakızlı Su Muhallebisi

Sakızlı Su Muhallebisi

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Sakızlı Su Muhallebisi
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Sakızlı Su Muhallebisi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 su bardağı süt

4 su bardağı su

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet nohut büyüklüğünde damla sakızı

Hazırlanışı:

Damla sakızını havanda un gibi olana kadar ezin. Nişastayı 1 bardak soğuk suda karıştırarak ezin. Tencereye aktarıp kalan suyu, sütü, şekeri ve damla sakızını ekleyip çırpın. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Üzeri göz göz olunca karıştırmadan birkaç dakika daha kaynatın. Daha sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız su muhallebisini bir cam kaba aktarın. 1 parmak kalınlığında olacak şekilde dökün. Oda ısısında soğuduktan sonra Buzdolabına aktarın. En az 2 saat beklettikten sonra servis yapın.

Aklınızda bulunsun:

Su muhallebisini isteğe göre mevsim meyveleri, pudra şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar içilebilir gül suyu (kozmetik olarak kullanılanlardan değil) ekleyerek servis yapabilirsiniz.

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