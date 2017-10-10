Bereketin ve paylaşımın adı: “Aşure” Puan ver Puan ver

Birbirinden farklı birçok yiyeceğin aynı tencerede ortak bir lezzete kavuşması ve paylaşılması, aşurenin yüzyıllardır süregelen güzel bir ritüelidir. Muharrem ayının onuncu günü İslam aleminde aşure günüdür. Yani bu bereketli ayda on veya on iki gün boyunca evlerde aşure yapmanın ve paylaşmanın tam zamanıyken, “Aslında ben de yaparım!” diyebileceğiniz bir tarifle bu ayı karşılamak istedim…

Aşure

(15-18 Kase İçin)

Malzemeler:

500 gram buğday

200 gram kuru fasulye

200 gram nohut

1 kahve fincanı pirinç

1 adet elma

100 gram kuru kayısı

20 gram kuş üzümü

50 gram kuru üzüm

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu ve suyu

1 adet kabuk tarçın

4-5 adet karanfil tanesi

1 kilo toz şeker

Süslemek İçin:

50 gram ceviz içi

50 gram fındık içi

30 gram kuş üzümü

50 gram dolmalık fıstık

100 gram kuru incir

Nar taneleri

Hazırlanışı:

Nohudu ve kuru fasulyeyi bir gün öncesinden soğuk suda ıslatın. Buğdayı da aşureyi pişirmeden 2 saat öncesinden ıslatın.

Akşamdan ıslattığınız hububatları ve buğdayı ayrı ayrı kaplarda hafif diri kıvamda haşlayın ve sonra süzün.

Haşladığınız hububatları büyük bir tencereye alın. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin. 2 litre sıcak suya tarçın çubuğunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Karanfil tanelerini 1 su bardağı su ilave edilmiş cezvede birkaç taşım kaynattıktan sonra demlenmeye bırakın.

Elmayı soyduktan sonra zar şeklinde doğrayın. Kuru kayısıları da aynı şekilde doğrayın. Doğradığınız elmayı, kuru kayısıları, kuru üzümleri ve kuş üzümlerinin yarısını kaynamakta olan hububatlı suya atın. Ateşi kısın ve 45 dakika kadar pişirin.

45’inci dakikada tencerenin içine rendelenmiş 2 adet portakalın kabuğunu, cezvede kaynatıp süzdüğünüz karanfil aromalı suyu ve toz şekeri ekleyin. Arada bir karıştırarak kısık ateşte yarım saat daha pişirin.

En son 2 portakalın suyunu ilave edip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Ilınınca servis kaselerine paylaştırın. Üzeri kabuk bağlamaya başlayınca istediğiniz malzemelerle (nar tanesi, kuş üzümü, Antep fıstığı içi, dolmalık fıstık, kavrulmuş susam, rendelenmiş Hindistan cevizi) süsleyin. Aşureyi ister ılık ılık, ister buzdolabında beklettikten sonra soğuk servis yapın.

Huriş’in notları:

Kıvamını çok yoğun istemiyorsanız azar azar sıcak su ilave ederek istediğiniz yoğunlukta pişirebilirsiniz. Ancak buzdolabına aktarıldıktan sonra da beklediği sürece aşure daha yoğun bir kıvam alacaktır.

Aşureyi gül suyu ile tatlandırmak istiyorsanız ocaktan aldıktan hemen sonra 1 çorba kaşığı kadar gül suyu ilave edebilirsiniz.

Kuru bakliyatları haşlayacağınız suyun kaliteli su olmasına özen göstermelisiniz. Kuru incir aşurenin hem tadını hem de rengini değiştirir. Bu yüzden kuru inciri aşure pişerken eklemek yerine aşurenin üzerini süslemek için kullanın.

Şekeri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Aşureyi nar taneleri ile süslemeyi tercih ediyorsanız narın tadına önceden bakmalısınız. Nar, ekşi ise emeğiniz boşa gidebilir. Siz siz olun narın çok ekşi olmamasına dikkat edin.

Aşureyi sterilize edilmiş cam kavanozlara aktarıp kavanozların kapağını sıkıca kapattıktan sonra, buzdolabında bir haftaya kadar tadı bozulmadan sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.