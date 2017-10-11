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Meksika Fasulyesi Çorbası

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet siyah havuç

1 adet orta boy patates

1 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

1 litre su

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı labne peyniri (isteğe göre)

Hazırlanışı:

Sıvı yağı ile tereyağını eritip zar şeklinde doğranmış soğanı kavurun. Küp doğranmış havuç ile patatesi de ilave edin. 5 dakika, orta ateşte, arada bir karıştırarak kavurmaya devam edin. Daha sonra haşlanmış Meksika fasulyesini ve sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 25 dakika pişirin. İndirmeye birkaç dakika kala tuzunu ve baharatını ilave edin. Blender ile iyice ezdikten sonra tekrar ocağın üzerine alın. Birkaç taşım daha kaynatıp isteğe göre içine labne peyniri ekleyerek tatlandırabilirsiniz.